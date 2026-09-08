Lucknow News: स्वाइन फ्लू के तीन नए मरीज मिले

विज्ञापन

लखनऊ। राजधानी में सोमवार को स्वाइन फ्लू के तीन नए रोगी मिले। इनमें से एक अस्पताल में भर्ती है और दो होमआइसोलेशन में हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया जिले में स्वाइन फ्लू के 24 रोगी अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से 20 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं।