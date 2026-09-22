Lucknow News: इस्माइलगंज के पास सर्विस रोड धंसी

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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि सीवर लाइन में लीकेज के कारण गड्ढा हुआ है। जलकल विभाग को इस बारे में कहा गया है। लीकेज सही होने के बाद सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि सीवर लाइन में लीकेज के कारण गड्ढा हुआ है। जलकल विभाग को इस बारे में कहा गया है। लीकेज सही होने के बाद सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी।

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लखनऊ। अयोध्या रोड पर इस्माइलगंज के पास सर्विस रोड एक जगह पर धंस गई है। इससे यहां गहरा गड्ढा हो गया है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर उसमें डाल लगा दी है, ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए।