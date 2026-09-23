Lucknow News: ऑपरेशन से बेटी के जन्म के बाद प्रसूता की मौत, हंगामा

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उन्नाव औरास के दिरिक पालखेड़ा गांव निवासी दीपू की पत्नी रुचि (21) की 21 सितंबर को ऑपरेशन से बेटी हुई थी। परिजनों के अनुसार, अस्पताल लाने से पहले रुचि के प्लेटलेट्स करीब 75 हजार थे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्रसव की तारीख चार अक्तूबर बताई गई थी। मगर डॉक्टरों ने बच्चे के उल्टा होने की बात कहकर तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी थी। इससे डिलीवरी के बाद रुचि की हालत बिगड़ गई।परिजनों का आरोप है कि हालत खराब होने पर उन्हें समय रहते पूरी जानकारी नहीं दी गई। रुचि की बुआ देवकी ने कहा कि वह सामान्य चेकअप के लिए भतीजी को डॉक्टरों को दिखाने लाई थीं, मगर डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे। उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही को मौत का कारण बताया और मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सीएमओ को जांच के लिए पत्र भेजा है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि घटना की गहनता से जांच होगी। आरोप सही पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति की जाएगी।