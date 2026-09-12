यूपी: राजधानी की हर 5वीं महिला मधुमेह की चपेट में, 23.4% पुरुषों में भी सामान्य से ज्यादा मिला शुगर का स्तर

मोटापा समस्या की बड़ी वजह

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रो. विक्रम सिंह के अनुसार मधुमेह मोटापे से सीधे तौर पर जुड़ा है। मोटापे की वजह से शरीर में कम इंसुलिन बनता है। इससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता है, जो मधुमेह की ओर ले जाता है।



हालांकि, मोटापे के साथ मधुमेह की समस्या के लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ में 15 से 49 वर्ष की 37.8 फीसदी महिलाएं ज्यादा वजन या मोटापे की श्रेणी में हैं। मधुमेह होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण है।







