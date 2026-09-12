यूपी: राजधानी की हर 5वीं महिला मधुमेह की चपेट में, 23.4% पुरुषों में भी सामान्य से ज्यादा मिला शुगर का स्तर
लखनऊ में मधुमेह का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा है। एनएफएचएस-6 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 20.5 प्रतिशत महिलाओं और 23.4 प्रतिशत पुरुषों में शुगर का स्तर सामान्य से अधिक मिला। महिलाओं में पांच साल में 5.8 और पुरुषों में 6.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। मोटापा भी प्रमुख कारण बताया गया है।
विस्तार
मधुमेह अब सिर्फ पुरुषों की बीमारी नहीं रह गई है। राजधानी की महिलाओं में भी यह तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) के अनुसार 15 से 49 वर्ष तक की हर पांचवीं महिला मधुमेह की चपेट में है।
वर्ष 2023-24 के लिए जारी एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट के अनुसार इस आयुवर्ग की 20.5 फीसदी महिलाओं का ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक है या वे इसे नियंत्रित करने की दवा ले रही हैं। ब्लड शुगर का स्तर खून की सामान्य जांच में सामने आया था। वर्ष 2022 में जारी एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में 14.7 फीसदी महिलाओं को ही मधुमेह की समस्या थी। इस तरह इसमें 5.8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
पुरुषों में भी स्थिति चिंताजनक
लखनऊ के पुरुषों में भी मधुमेह का स्तर चिंताजनक है। 15 से 49 वर्ष तक के 23.4 फीसदी पुरुषों का ब्लड शुगर का स्तर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक था या वे शुगर नियंत्रित करने की दवा ले रहे हैं। पांच साल पहले यह आंकड़ा 16.5 फीसदी ही था। यानी पुरुषों में 6.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
मोटापा समस्या की बड़ी वजह
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रो. विक्रम सिंह के अनुसार मधुमेह मोटापे से सीधे तौर पर जुड़ा है। मोटापे की वजह से शरीर में कम इंसुलिन बनता है। इससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता है, जो मधुमेह की ओर ले जाता है।
हालांकि, मोटापे के साथ मधुमेह की समस्या के लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ में 15 से 49 वर्ष की 37.8 फीसदी महिलाएं ज्यादा वजन या मोटापे की श्रेणी में हैं। मधुमेह होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण है।
एक नजर में आंकड़े
|संकेतक
|एनएफएचएस-5
|एनएफएचएस-6
|बदलाव
|महिलाओं में मधुमेह
|14.7%
|20.5%
|5.8%
|महिलाओं में गंभीर मधुमेह
|7.8%
|11.2%
|3.4%
|पुरुषों में गंभीर मधुमेह
|16.5%
|23.4%
|6.9%
|महिलाओं में मोटापा
|34.8%
|37.8%
|3%