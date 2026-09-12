यूपी: लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू, सीएम योगी ने किया शुभारंभ; 121 प्रकाशकों के 250 स्टॉल
लखनऊ विश्वविद्यालय में नौ दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। महोत्सव में 121 प्रकाशकों के करीब 250 स्टॉल लगाए गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अवधी समेत कई भाषाओं की हजारों किताबें उपलब्ध हैं। प्रवेश निशुल्क है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा भी कड़ी रही।
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लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार से नौ दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहीं।
संदीप सिंह ने कहा कि किताबें बच्चों में ज्ञान, विचार, संस्कार, जिज्ञासा और कल्पनाशक्ति विकसित करती हैं। उन्होंने बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए कहा, “स्क्रीन हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन पुस्तकें हमें दुनिया समझने की ताकत देती हैं।”
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई छात्र हिरासत में
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विरोध की आशंका के मद्देनजर समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के पदाधिकारियों व सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया गया कि कार्यक्रम से पहले देर रात कई सदस्यों को हॉस्टल से हिरासत में लिया गया।
121 प्रकाशकों के 250 स्टॉल
नौ दिन चलने वाले पुस्तक महोत्सव में 121 प्रकाशकों की ओर से करीब 250 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अवधी समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं की हजारों किताबें उपलब्ध हैं। महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। आयोजन शनिवार से 20 सितंबर तक चलेगा।