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यूपी: लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू, सीएम योगी ने किया शुभारंभ; 121 प्रकाशकों के 250 स्टॉल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 12 Sep 2026 12:06 PM IST

सार लखनऊ विश्वविद्यालय में नौ दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। महोत्सव में 121 प्रकाशकों के करीब 250 स्टॉल लगाए गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अवधी समेत कई भाषाओं की हजारों किताबें उपलब्ध हैं। प्रवेश निशुल्क है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा भी कड़ी रही।

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