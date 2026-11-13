यूपी: मुहूर्त देखकर ही पहली बार राम मंदिर जाएंगे अखिलेश, ग्रह-नक्षत्र के अनुसार तय होगा दर्शन का समय

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने की तारीख और समय अब ग्रह-नक्षत्रों के हिसाब से तय किया जा रहा है। इसके लिए ब्राह्मण समाज के लोगों से सलाह ली गई है। शुक्रवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने खुद इसका जिक्र किया।

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