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यूपी: मुहूर्त देखकर ही पहली बार राम मंदिर जाएंगे अखिलेश, ग्रह-नक्षत्र के अनुसार तय होगा दर्शन का समय

Fri, 13 Nov 2026 08:04 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 13 Nov 2026 08:04 PM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने का मुहूर्त ग्रह-नक्षत्रों की गणना के आधार पर तय किया जा रहा है। पूर्व विधायक पवन पांडेय ने ब्राह्मण समाज के लोगों से सलाह ली है। 

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UP: Brahmins determine an auspicious time for Akhilesh’s visit to the Ram Mandir; the exact moment for the *da
ब्राह्मणों ने निकाला अखिलेश के राम मंदिर जाने का मुहूर्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने की तारीख और समय अब ग्रह-नक्षत्रों के हिसाब से तय किया जा रहा है। इसके लिए ब्राह्मण समाज के लोगों से सलाह ली गई है। शुक्रवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने खुद इसका जिक्र किया। 

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उन्होंने बताया कि सपा नेता और पूर्व विधायक पवन पांडेय ने ब्राह्मण समाज के कई लोगों से विचार-विमर्श किया है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के साथ ग्रह-नक्षत्रों को देखकर दर्शन का मुहूर्त निकाला गया है।
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अखिलेश ने इस सवाल का जवाब हल्के-फुल्के अंदाज में दिया। उनके इस बयान से दिसंबर में राम मंदिर जाने की चर्चा को और बल मिला है। दरअसल, सात नवंबर को पवन पांडेय ने घोषणा की थी कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। उनके मुताबिक, अखिलेश अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे।

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प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करेंगे अखिलेश

जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अखिलेश यादव का मंदिर में पहला दर्शन होगा। इससे पहले वह अक्टूबर 2026 में अयोध्या गए थे, लेकिन राम मंदिर नहीं पहुंचे थे। अब उनके दौरे की तारीख और मुहूर्त को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है।

 

राम मंदिर को लेकर भाजपा-सपा में बयानबाजी

अखिलेश के राम मंदिर जाने को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है। भाजपा उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, जबकि अखिलेश राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि रामभक्तों पर गोली चलवाने और संतों पर लाठीचार्ज कराने वालों को मंदिर जाने से पहले माफी मांगनी चाहिए।

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