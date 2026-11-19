विवाह सीजन का आर्थिक असर केवल बड़े होटल और मैरिज लॉन तक सीमित नहीं रहेगा। फूल विक्रेता, हलवाई, दर्जी, ब्यूटीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, बैंड-बाजा संचालक, घोड़ी-बग्घी संचालक, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ड्राइवर और सजावट से जुड़े कामगारों को भी काम मिलेगा। टेंट हाउस और कैटरिंग कारोबार में अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह विवाह समारोहों पर होने वाला खर्च बाजार में कई स्तरों पर पहुंचेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी सहारा देगा।



कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, देशभर में विवाह सीजन से करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के व्यापारिक और सेवा क्षेत्र को भी मिलेगा।



कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विवाह कारोबार अब एक बड़े आर्थिक सेक्टर के रूप में उभर रहा है। एक लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान बताता है कि शादी से जुड़े बाजार का दायरा कितना व्यापक हो चुका है। एक शादी में पांच से छह कार्यक्रम होने के कारण इसका लाभ सिर्फ ज्वेलरी और कपड़ा कारोबार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बैंक्वेट हॉल, होटल, कैटरिंग, टेंट, डेकोरेशन, फोटोग्राफी और परिवहन सहित दर्जनों क्षेत्रों तक पहुंचता है। कानपुर में 6000 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान भी स्थानीय बाजार की क्षमता को दर्शाता है। इस सीजन में छोटे दुकानदारों, स्थानीय कारोबारियों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी कमाई के बड़े अवसर बनेंगे।