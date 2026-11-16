यूपी: प्रदेश में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश-बूंदाबांदी ने बढ़ाई सर्दी; इन जिलों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी

मौसम में बदलाव के साथ सोमवार सुबह जिले में सीजन का पहला कोहरा छाया। सुबह सड़कों पर निकले लोगों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया। कई स्थानों पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई। इससे हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। सुबह काम पर जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और मालवाहक वाहनों के चालकों को भी परेशानी हुई।



कोहरे का असर सुबह की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग, गौरीगंज-जायस मार्ग और लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक कम गति से चलते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हुई। धुंध के कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता देर से चल रहा था। सड़क किनारे खड़े वाहन और अचानक रास्ता पार करने वाले लोग भी चालकों के लिए परेशानी का कारण बने। कई वाहन चालकों ने जल्दबाजी के बजाय सावधानी से आगे बढ़ना बेहतर समझा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के बीच से गुजरने वाले संपर्क मार्गों पर भी धुंध का असर रहा।



