हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर जिले के एक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से कथित तौर पर 32 व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से हटाए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से इस संबंध में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने संतोष कुमार और 31 अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उनके नाम अवैध रूप से हटा दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक की रूपनगर ग्राम पंचायत की अंतिम पंचायत मतदाता सूची 2025 में उनके नाम शामिल नहीं किए गए , जबकि वे वहां के निवासी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में प्रतिवादी बनाया गए 48 लोगों के नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में जोड़ दिए गए , जबकि वे गांव में नहीं रहते थे। इसपर कोर्ट ने प्रतिवादी 48 लोगों को नोटिस जारी किया है।



न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत और स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग और एक अन्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि हलफनामे में याचिकाकर्ताओं के नाम हटाने और 48 लोगों (प्रतिवादी संख्या 6 से 53) के नाम जोड़ने का आधार बताया जाए और उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। अदालत ने इस मामले को पहले दस मामलों के अंतर्गत 15 दिसंबर, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।