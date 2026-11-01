Lucknow News: सुरों और नृत्य की छटा बिखेर, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। श्री रामस्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को अंतरविद्यालयीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता सोनाटा-2026 का आयोजन किया। इस मौके पर हर भावना की अपनी कहानी विषय पर आधारित प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर भातखंडे विश्वविद्यालय की संकायाध्यक्ष डॉ. सृष्टि माथुर और संस्था के सदस्य डॉ. भारतेंदु अग्रवाल मौजूद रहे।
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