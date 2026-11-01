फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Students showcased their talent by presenting a vibrant display of music and dance

Lucknow News: सुरों और नृत्य की छटा बिखेर, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Students showcased their talent by presenting a vibrant display of music and dance
लखनऊ। श्री रामस्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को अंतरविद्यालयीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता सोनाटा-2026 का आयोजन किया। इस मौके पर हर भावना की अपनी कहानी विषय पर आधारित प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर भातखंडे विश्वविद्यालय की संकायाध्यक्ष डॉ. सृष्टि माथुर और संस्था के सदस्य डॉ. भारतेंदु अग्रवाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed