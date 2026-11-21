महानगर की गीता कुंज कॉलोनी में शुक्रवार रात नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक ने तीन साथियों के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी गार्ड का अपहरण कर लिया। इसके बाद दो अन्य गार्डों को भी अगवा कर लिया। तीनों को जानकीपुरम स्थित एक फ्लैट में बंधक बनाकर पीटा गया। महानगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार सुबह कार सवार चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीनों गार्डों को सकुशल मुक्त करा लिया।

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