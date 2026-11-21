सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का कमल अब मुरझा गया है, इसलिए वे ''राधे-राधे'' का नारा दे रहे हैं। हमारे यहां तो विदाई के वक्त भी ''राधे-राधे'' कहा जाता है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो के जरिये संदेश दिया कि अब यूपी में लाठी की जगह लैपटॉप राज आएगा। सपा की सरकार बनने पर सुपर कंडक्टर की कंपनी भी लगाई जाएगी।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री उत्पल राय, लोनी से अनिल कसाना, सीतापुर से अवधेश चौहान के अलावा विनय प्रताप , वीरेंद्र , अदनान, असरफ खान और महेश कुमार बबलू समेत कई नेता विभिन्न दलों से सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने नए साथियों का स्वागत करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि सपा में शामिल होने के कारण भाजपा उनके साथ अन्याय नहीं कर सकती है। सपा उनका पूरा साथ देगी।अखिलेश यादव ने कहा कि जो अधिकारी भाजपा सरकार में 10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हैं, उन्हें हटाने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में तमाम पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर दो दिन का शोक बीत जाने के बाद वे मीडिया के साथ अपनी बात रखेंगे। उन्होंने यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ की माता के निधन को लेकर कही थी। सपा अध्यक्ष ने 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने वाले बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के दबाव के चलते सीएम इस मुद्दे पर चुप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बताया जाना चाहिए कि ये आंकड़े उनके पास कहां से आए।