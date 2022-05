{"_id":"628007d54d073c2fdf113c42","slug":"up-the-power-cut-in-the-scorching-heat-increased-the-problems-and-challenge-of-power-corporation-also-increased","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी : भीषण गर्मी में सता रही बिजली की आवाजाही, मांग में अधिकता के साथ बढ़ी पावर कॉर्पोरेशन की चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 May 2022 01:19 AM IST