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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Class 8 students to receive scholarships for further studies; here are the eligibility criteria and detail

यूपी: 8वीं के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप, ये होगी आवेदन की पात्रता; जानें डिटेल

Tue, 25 Aug 2026 07:28 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 25 Aug 2026 07:28 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। अहम फैसले के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वैध पहचान पत्र दिखाकर वरिष्ठ महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

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UP: Class 8 students to receive scholarships for further studies; here are the eligibility criteria and detail
छात्रवृत्ति (Scholarship) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे होनहार विद्यार्थियों के लिए काम की खबर है। ''राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28'' के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।  पात्र छात्र-छात्राएं 16 सितंबर तक वेबसाइट पर जाकर नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

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यह परीक्षा 1 नवंबर को सभी जनपदों में आयोजित की जाएगी। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा। डाक या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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