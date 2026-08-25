यूपी: 8वीं के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप, ये होगी आवेदन की पात्रता; जानें डिटेल

सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे होनहार विद्यार्थियों के लिए काम की खबर है। ''राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28'' के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र छात्र-छात्राएं 16 सितंबर तक वेबसाइट पर जाकर नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

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