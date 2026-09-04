यूपी: स्वागत में होर्डिंग-पोस्टर, बैनर लगाने पर तावड़े ने लगाई रोक; बोले- सड़क पर नहीं, बूथ पर दिखाएं ताकत

पिछले चुनावी दौर में विपक्ष ने सेंध लगाई

दरअसल तावड़े का यह रुख महज सादगी का संदेश नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के सामने विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के साथ ही उन इलाकों में संगठन को फिर सक्रिय करने की चुनौती है, जहां पिछले चुनावी दौर में विपक्ष ने सेंध लगाई है।



दिवसीय यूपी के प्रवास पर आ रहे तावड़े प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बूथ स्तर की सक्रियता, संगठनात्मक समन्वय और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इससे साफ है कि तावड़े प्रदेश संगठन से हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ताकत और कमजोरी का कागज से ज्यादा जमीनी हकीकत के आधार पर हिसाब-किताब लेंगे। तावड़े के निर्देशों में पोस्टर और स्वागत से दूरी का राजनीतिक संदेश भी महत्वपूर्ण है।



तावड़े की बैठक में प्रदेश संगठन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस क्षेत्र में संगठन कमजोर है, वहां जिम्मेदार पदाधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने के लिए नए लक्ष्य तय हो सकते हैं। इस लिहाज से पांच और छह सितंबर का लखनऊ प्रवास भाजपा के लिए पोस्टर और स्वागत का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मिशन-2027 की चुनावी प्रयोगशाला जैसा होगा। संदेश साफ है- सड़क पर ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि चुनाव के दिन बूथ पर पार्टी की ताकत दिखाई दे।