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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP T20 League: Playoff matches shifted to Lucknow due to continuous rain in Kanpur.

यूपी टी- 20 लीग: कानपुर में लगातार बारिश के चलते लखनऊ शिफ्ट हुए प्लेऑफ मुकाबले, इसलिए बेहतर है इकाना

Mon, 31 Aug 2026 08:13 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 31 Aug 2026 08:13 PM IST
सार

एक तरफ जहां देश के कई घरेलू प्रतियोगिताओं में बारिश और गीले मैदान के कारण मैच रद्द होने की खबरें आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी टी-20 का लखनऊ चरण पूरी तरह सफल रहा। पिछले कुछ दिनों में यहां हुई लगातार और तेज बारिश के बावजूद बिना एक भी मैच धुले सभी 22 मुकाबले सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

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UP T20 League: Playoff matches shifted to Lucknow due to continuous rain in Kanpur.
लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के आगामी प्लेऑफ और फाइनल मैच स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ये मुकाबले कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम से इकाना स्टेडियम में पूर्व निर्धारित तिथियों में ही खेले जाएंगे।

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यूपी टी-20 लीग संचालन परिषद के अध्यक्ष डॉ. संजय कपूर ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि लीग प्रबंधन के लिए खिलाड़ियों का हित और सभी टीमों को समान अवसर देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानपुर में लगातार बारिश से मैचों को पूरा कराना संभव नहीं हो पा रहा था। इससे खेल पर असर पड़ रहा था।
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प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण मैचों में सभी टीमों को पूरे 20 ओवर खेलने का उचित अवसर मिलना आवश्यक है। आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान में भी कानपुर में लगातार बारिश की संभावना थी। गीले खेल के मैदान से खिलाड़ियों के लिए चोट का जोखिम बढ़ सकता है। मैचों के बार-बार बाधित होने से शारीरिक और मानसिक थकान भी बढ़ती है।

इकाना के दमदार ड्रेनेज सिस्टम से रखी लाज
एक तरफ जहां देश के कई घरेलू प्रतियोगिताओं में बारिश और गीले मैदान के कारण मैच रद्द होने की खबरें आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी टी-20 का लखनऊ चरण पूरी तरह सफल रहा। पिछले कुछ दिनों में यहां हुई लगातार और तेज बारिश के बावजूद बिना एक भी मैच धुले सभी 22 मुकाबले सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। हालांकि कुछ एक मुकाबलों में बारिश के कारण ओवरों की कटौती के साथ डकवर्थ लुईस नियम का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की तत्परता ने हर मैच का नतीजा सुनिश्चित किया। ऐसे में यहां होने वाले प्लेऑफ मुकाबले में सुचारू रूप से आयोजित हो सकते हैं।

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