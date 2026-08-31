डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनता दर्शन: शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ स्थित 7-कालिदास मार्ग कैंप कार्यालय और प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने फरियादियों से संवाद कर मामलों की जानकारी ली और अधिकारियों को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

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जनता दर्शन में भूमि व राजस्व विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, पुलिस, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामले सामने आए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।