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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनता दर्शन: शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश

Mon, 31 Aug 2026 07:46 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 31 Aug 2026 07:46 PM IST
सार

उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाने के निर्देश दिए। साथ ही गरीबों के उत्पीड़न, अवैध कब्जे और दबंगई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा।

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Deputy CM Keshav Prasad Maurya's public grievance hearing
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ स्थित 7-कालिदास मार्ग कैंप कार्यालय और प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने फरियादियों से संवाद कर मामलों की जानकारी ली और अधिकारियों को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

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जनता दर्शन में भूमि व राजस्व विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, पुलिस, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामले सामने आए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

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वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों को दें प्राथमिकता

Deputy CM Keshav Prasad Maurya's public grievance hearing
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। - फोटो : amar ujala

उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाने के निर्देश दिए। साथ ही गरीबों के उत्पीड़न, अवैध कब्जे और दबंगई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन ही सुशासन की पहचान है और सरकार का संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

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