यूपी: केजीएमयू में डेंगू से छात्रा की मौत, छुट्टी न मिलने पर छात्रों फूटा गुस्सा; 15 घंटे तक दिया धरना

केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा की डेंगू से मौत होने से नाराज साथी छात्र-छात्राओं का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। छात्र-छात्राओं ने कक्षाएं बंद कर करीब 15 घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। आरोप है कि बीमार के बाद भी छात्रा को छुट्टी नहीं दी गई।

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हालत बिगड़ने पर 17 सितंबर की शाम उसके माता-पिता हॉस्टल पहुंचे। उसे लेकर बनारस चले गए। जहां साईं हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 19 सितंबर की सुबह करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई। नाराज छात्राओं ने केजीएमयू में नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल समेत अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

छात्राओं के मुताबिक, दिव्यांशी बनारस की रहने वाली थी। उसे 11 सितंबर को बुखार आया था। साथी उसे मेडिसिन विभाग की ओपीडी में ले गए। जहां डॉक्टरों ने देखा। बुखार की पहचान के लिए 16 सितंबर को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड समेत अन्य जांचें कराई गईं।

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छात्राओं के मुताबिक दिव्यांशी की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। छात्राओं का आरोप है कि तबीयत खराब होने के बावजूद छुट्टी मांगने पर उसे अवकाश नहीं दिया गया। इसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। माता-पिता 17 सितंबर की शाम हॉस्टल पहुंचे। बेटी को साथ लेकर बनारस चले गए।

वहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत की खबर कॉलेज पहुंचते ही सोमवार सुबह छात्राओं में आक्रोश फैल गया। कक्षाएं बंद कर धरना शुरू कर दिया गया। दिनभर कॉलेज परिसर में हंगामा और बवाल चलता रहा। पुलिस और नर्सिंग कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़ी रहीं।



छात्राओं का आरोप है कि बीमारी की स्थिति में भी प्रिसिंपल के जरिये छुट्टी नहीं दी गई। छात्राओं ने कॉलेज की प्रिंसिपल समेत अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार की मांग की है। साथ ही कॉलेज में बीमारी से बचाव के लिए कोई भी इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया।