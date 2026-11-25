सपा कहती है कि हमने 26 सीटें दे दी है। हम आपसे मांग रहे थे क्या 26 सीटें। हम सहयोगी हैं, भिखारी नहीं। हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या? आप सीटें घोषित कर रहे हैं और हमें मीडिया से हमें इसकी जानकारी मिल रही है। यह गठबंधन पर प्रश्नचिह्न लगता है। आप सूची जारी कर रहे हैं तो 403 की जारी कर दो।



इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा से लड़ने की गारंटी राहुल गांधी हैं। भारत जोड़ो यात्रा से सपा का माहौल बना, राहुल गांधी की यात्रा से सपा का माहौल बना। राहुल की यात्रा से सपा 2024 में जीती थी, भाजपा को हराने के लिए राहुल सबसे बड़े नेता हैं। इस पर आप 26 सीट दे रहे हैं, मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं।



वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 26 सीट की तो कोई बात ही नहीं है। बात हमारी 403 सीट पर चल रही है। उस पर बातचीत फाइनल हो जाएगी, तब हम सबको सूचित करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के नेतृत्व को जिम्मेदार व्यवहार औऱ बयान रखना चाहिए। यही सबके हित में है और देश की जनता भी यही चाहती है।



सपा के पांच उम्मीदवारों की पहली सूची पर उन्होंने कहा कि सीटों की घोषणा तो कभी भी की जा सकती है लेकिन अभी उससे बचना चाहिए। अभी बातचीत का दौर जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही हो जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। किंतु पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक सम्मानजनक निर्णय पर पहुंचेगा।