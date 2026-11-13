Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News

Lucknow News: पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस को मिले 10 फीसदी आरक्षण

Fri, 13 Nov 2026 10:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:04 PM IST
विज्ञापन
Lucknow News
लखनऊ। महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने पंचायत चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र भेजकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संवैधानिक एवं विधायी पहल का आग्रह किया है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला है, लेकिन पंचायत चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए उन्होंने उच्चस्तरीय समिति गठित कर संवैधानिक वैधता और कानून में संशोधन की संभावनाओं की जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed