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यह निर्देश बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बृहस्पतिवार को योजना भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 26 बिंदुओं पर समीक्षा में दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि चाहे वह राजकीय व गैर सरकारी स्कूल हों दोनों में इन प्रशिक्षुओं को रोस्टर के आधार पर पढ़ाने के लिए भेजा जाए। ताकि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो और छात्रों की पढ़ाई निर्बाध ढंग से चलती रहे।उन्होंने कहा कि निपुण मूल्यांकन दिसंबर से दो चरणों में होगा। ऐसे में अभी से उसकी तैयारियां पूरी करें। निपुण प्लस एप पर मूल्यांकन किया जाए। इस साल से हर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) अपने विकास खंड के एक स्कूल का निपुण मूल्यांकन करेगा। शिक्षक संकुल की बैठकें अलग-अलग स्कूलों में आयोजित हों और इसमें बीएसए व एडी बेसिक को भी प्रतिभाग करना चाहिए।उन्होंने कहा कि उद्गम पोर्टल पर स्कूलों में हो रहे नए प्रयोगों को अपलोड किया जाए। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम कंपोजिट स्कूलों की भौतिक प्रगति पर नजर रखें। केजीबीवी में सामग्री की खरीद, स्टॉफ का चयन व छात्राओं के नामांकन पर जोर दिया जाए। आईसीटी लैब के प्रयोग, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन, पीएम पोषण के तहत हर शुक्रवार को स्कूलों में हलवा व उपमा वितरित किया जाए।अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिक्षकों को समय पर चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। प्रोन्नति के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए। समय से शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एएसपीडी समग्र शिक्षा प्रेम रंजन सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक एससीईआरटी गणेश कुमार और एपीडी समग्र शिक्षा राजेन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित थे।