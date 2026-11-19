राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में बीते सोमवार को बलिया निवासी बिल्डर उपेंद्र सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को महोबा से गिरफ्तार किया है। चाय की दुकान पर हुए विवाद में आरोपियों ने उपेंद्र सिंह पर फायरिंग की थी। हालांकि, इस घटना में वह बाल-बाल बच गए थे।

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एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि उपेंद्र सिंह बीते सोमवार शाम करीब पांच बजे अपने दोस्त अमित सिंह के साथ सेक्टर-1 स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट के पास मान सिंह यादव की दुकान पर चाय पी रहे थे। आरोप है कि चाय पीने के बाद वह भुगतान कर रहे थे। इसी बीच एसयूवी से चार लोग वहां पहुंच गए। चाय के भुगतान को लेकर उपेंद्र सिंह का दुकानदार से विवाद हो गया।इस पर एसयूवी सवार लोग दुकानदार का पक्ष लेते हुए उपेंद्र सिंह से उलझ गए। विरोध करने पर आरोपियों ने एसयूवी से पिस्टल निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उपेंद्र सिंह किसी तरह जान बचाकर छिप गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एसयूवी सवार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने एसयूवी सवार आरोपियों में शामिल महोबा के खरेला निवासी कुंवर सूर्यदेव सिंह उर्फ शिवा की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम महोबा भेजी गई।बृहस्पतिवार को पुलिस आरोपी सूर्यदेव को हिरासत में लेकर लखनऊ पहुंची। पूछताछ में उसने वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आरोपी सूर्यदेव पेशे से ठेकेदार है।