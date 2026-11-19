राजधानी लखनऊ में शिवा हत्याकांड में शुक्रवार को फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है। एक सप्ताह पहले फोरेंसिक टीम ने हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर घटना का दोहराया था। शिवा के वजन इतना पुतले को तीन तरह से नीचे गिराया गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह खुलासा होगा कि शिवा की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस की विवेचना का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

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वारदात के 35 दिन बाद फोरेंसिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में घटना को दोहराया था। पुतले को जब फेंका गया तो वह वहीं पर गिरा था जहां शिवा लहूलुहान हालत में पड़े थे। वहीं, जब पुतला गिराया गया तो वह काफी पहले ही गिर गया था। ऐसे में फोरेंसिक टीम कई पहलुओं पर जांच कर रही है।रिपोर्ट आने के बाद इस चर्चित वारदात के कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि नौ अक्तूबर को प्रयाग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से रहस्यमय हालात में गिरने से अलीगंज निवासी चिकन कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी।इस मामले में शिवा की मां रंजना ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, चालक तनवीर और अन्य के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। वारदात के बाद आरोपी भाग निकले थे, जिनपर इनाम घोषित किया गया था। बाद में नागपुर से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।