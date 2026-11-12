यूपी: रोहिणी बोलीं- ओवैसी पूछते थे, अब्दुल सीएम कब बनेगा? अब उन्होंने तय किया वह दलित की दरी बिछाएगा

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर डॉ. रोहिणी घावरी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक वह सवाल करते थे कि अब्दुल मुख्यमंत्री कब बनेगा और कब तक दरी बिछाएगा, लेकिन अब खुद एक दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब अब्दुल दलितों के पीछे जाकर दरी बिछाएगा।

विज्ञापन





रोहिणी ने कहा कि दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुए, लेकिन तीनों जगह इनका नतीजा शून्य रहा। उन्होंने मोर्चे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गठबंधन एक भी सीट जीत गया तो वह उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर पर दलितों और मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दोनों को भाजपा की बी टीम बताया। विज्ञापन



कौन हैं रोहिणी घावरी

डॉ. रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। वह दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। चंद्रशेखर से उनका विवाद निजी संबंधों को लेकर है। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने शादी का भरोसा देकर उनका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी की है। इसी मामले से वह चर्चा में आई थीं। रोहिणी ने कहा कि दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुए, लेकिन तीनों जगह इनका नतीजा शून्य रहा। उन्होंने मोर्चे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गठबंधन एक भी सीट जीत गया तो वह उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर पर दलितों और मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दोनों को भाजपा की बी टीम बताया।डॉ. रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। वह दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। चंद्रशेखर से उनका विवाद निजी संबंधों को लेकर है। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने शादी का भरोसा देकर उनका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी की है। इसी मामले से वह चर्चा में आई थीं।

विज्ञापन