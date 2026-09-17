Lucknow News: बीबीएयू में छह माह चलेगा अभियान, बांटी जाएगी पोषण पोटली

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बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के योगदान से आवश्यक पोषण सामग्री खरीदी गई और पोटलियों के रूप में टीबी मरीजों को बांटा गया। कुलपति मित्तल ने कहा कि टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए चिकित्सा उपचार के साथ पोषण और मानसिक संबल भी आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विवि की ओर से पोषण पोटली वितरण छह माह तक जारी रहेगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को सहयोग मिलेगा।