फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Two sisters from Lucknow trapped in an avalanche on the Kedartal trek; family members reach Uttarkashi

उत्तरकाशी : केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन में फंसीं लखनऊ की दो बहनें, तलाश करने पहुंचे परिजन

Tue, 03 Nov 2026 11:32 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ/उत्तरकाशी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ/उत्तरकाशी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 03 Nov 2026 11:32 PM IST
सार

भाई अतुल वर्मा ने बताया कि ट्रेकिंग एजेंसी की ओर से उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई। वह सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद उत्तरकाशी पहुंचे हैं।

विज्ञापन
UP: Two sisters from Lucknow trapped in an avalanche on the Kedartal trek; family members reach Uttarkashi
हिमस्खलन (फाइल फोटो) - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन में फंसने वाले पर्वतारोहियों में लखनऊ के गायत्रीपुरम की दो सगी बहनें वर्तिका वर्मा व दीपिका वर्मा भी हैं। मंगलवार को भाई अतुल वर्मा परिजनों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि ट्रेकिंग एजेंसी की ओर से उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई। वह सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद उत्तरकाशी पहुंचे हैं।

विज्ञापन


अतुल वर्मा ने बताया कि वर्तिका फ्रीलांसर इन्फ्लुएंसर और दीपिका निजी कंपनी के लिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करती हैं। दोनों बहनों को ट्रैकिंग का शौक था और वह नेपाल और भारत में कई जगह ट्रैकिंग कर चुकी हैं। दो माह पूर्व दोनों फूलों की घाटी सहित हेमकुंड साहेब की ट्रैकिंग करके लौटी थीं।
विज्ञापन


एक साल पहले अतुल वर्मा और उनकी दोनों बहनों ने दोस्तों के साथ उत्तरकाशी के मोरी के केदारकांठा पर ट्रैकिंग की थी। अतुल ने बताया कि वह दोनों बहनों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद के साथ उत्तरकाशी आए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed