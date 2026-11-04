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Lucknow News: चार योजनाओं में मिलेंगे दो लाख भूखंड

Wed, 04 Nov 2026 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:28 AM IST
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Two lakh plots will be available across four schemes
लखनऊ। राजधानी में घर का सपना देखने वालों के लिए एलडीए दो से तीन महीने में चार आवासीय योजनाएं लॉन्च करने वाला है। योजनाओं वेलनेस सिटी, वशिष्ठपुरम, आईटी सिटी और प्रबंधनगर में करीब दो लाख भूखंड विकसित किए जाएंगे। इससे करीब आठ लाख की आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी।
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सुल्तानपुर रोड स्थित आईटी सिटी और वेलनेस सिटी के साथ आगरा एक्सप्रेसवे के पास वशिष्ठपुरम योजना विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च की जाएगी। उधर, सीतापुर रोड पर प्रबंधनगर योजना को भी लॉन्च करने की तैयारी है। इसकी राह में हाईकोर्ट का स्टे है जिसके खारिज होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
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अफसरों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन को योजना में शामिल करने पर स्टे है। ऐसे में यदि एलडीए इसे छोड़ भी देता है तो भी योजना आएगी। इससे पहले एलडीए 24 सितंबर को दो योजनाएं वरुण विहार और नैमिषनगर को लॉन्च कर चुका है।
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एक नजर में आवासीय योजनाएं

वेलनेस सिटी : यह योजना 1200 एकड़ में सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही है। यहां जमीन की कीमत करीब 5500 रुपये प्रति वर्गफीट होगी।

आईटी सिटी : सुल्तानपुर रोड पर यह योजना 1054 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। यहां जमीन की कीमत करीब 4200 रुपये प्रति वर्गफीट होगी।

वशिष्ठपुरम योजना : आगरा एक्सप्रेसवे के पास 1035 एकड़ में विकसित की रही इस योजना में जमीन की कीमत करीब 2800 रुपये प्रति वर्गफीट रहेगी।

प्रबंधनगर योजना : यह योजना सीतापुर रोड पर 840 हेक्टेयर में विकसित की जानी है। यहां जमीन की कीमत करीब 4500 रुपये प्रति वर्गफीट रहेगी।


कोट
एलडीए की चार योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं। इनमें हर जरूरतमंद को भूखंड मिलने की पूरी संभावना है। योजनाओं की लॉन्चिंग दो से तीन महीने में करने का प्रयास है।
- प्रथमेश कुमार, वीसी, एलडीए
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