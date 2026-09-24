यूपी: राजधानी में पूरा होगा अपने घर का सपना, लॉन्च हुईं नैमिष नगर-वरुण विहार योजना; जानें कैसे मिलेगी छूट

चार महीने चले इंतजार के बाद बृहस्पतिवार को एलडीए की सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्स्रप्रेस-वे के पास स्थित वरुण विहार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हो गया। इसके साथ ही एलडीए का एक साथ दो योजनाओं को शुरू करने का अपना एक रिकार्ड भी बन गया। पहले एलडीए की एक साथ दो आवासीय योजनाएं लॉन्च नहीं हुई हैं। खास यह भी है कि लॉन्चिंग के दो घंटे के अंदर ही 500 से अधिक लोगों ने पैसा जमा कर फार्म (बुकलेट ) भी खरीद डाले।

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एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर और वरुण विहार योजना में अभी पहले चरण में कुल 4520 भूखंडों को पंजीकरण खोला गया है। नैमिष नगर में जमीन का रेट 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय किया गया है। पंजीकरण ऑनलाइन एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा और बुकलेट के लिए 1100 रुपये अदा करने होंगे। पंजीकरण एक महीने के लिए खोला गया है और यह 24 अक्तूबर तक चलेगा। आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा।शाम करीब साढ़े चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एलडीए की नैमिष और वरुण नगर योजना को बटन दबाकर लॉन्च किया, इसके साथ ही योजनाओं क पंजीकरण खुल गया। इसके बाद करीब दो घंट में ही 500 से अधिक लोगों ने योजनाओं के पंजीकरण फार्म पैसा जमा कर खरीद डाले। इससे साफ है लोगों में योजनाओं को लेकर काफी उत्साह है।एलडीए वरिष्ठ कर्मचारी नेता और लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के महामंत्री दिनेश शुक्ला ने बताया कि एलडीए के इंतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ दो आवासीय योजनाएं लॉन्च हुईं हैं। इससे पहले जो भी योजनाए वह एक-एक कर ही आई।