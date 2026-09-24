लखनऊ: पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की वजह से बदला रहेगा यातायात, चारबाग जाने वाले इस रूट से निकलें

चारबाग स्थित पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में शुक्रवार को वीआईपी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह सात बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान चारबाग इलाके में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

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