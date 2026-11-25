वरिष्ठ न्यूरोसर्जन के नेतृत्व में हुई सर्जरी

पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एडवांस न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. विनोद तिवारी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के दौरान मरीज की स्थिति और उसकी आवश्यक शारीरिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया।



ऑपरेशन टीम में सर्जन के रूप में डॉ. विनोद तिवारी, एनेस्थेटिस्ट के रूप में डॉ. आलोक सिंह तथा ओटी टेक्नीशियन के रूप में प्रमोद सिंह, जतिन और रुचि कश्यप शामिल रहे। इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाने में अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. हरेंद्र यादव, सीईओ डॉ. विवेक कुमार गुप्ता और डॉ. स्वाति यादव का विशेष सहयोग रहा।