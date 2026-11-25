विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के सुर बदलते जा रहे हैं। भाजपा इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को सीएम योगी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात के बाद उनके तेवर कुछ शांत तो हुए लेकिन सूत्रों की मानें तो उनकी नाराजगी अभी कम नहीं हुई है। वहीं निषाद पार्टी भी आजमगढ़ की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है।

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बता दें कि ओपी राजभर ने बुधवार को एक निजी चैनल के साथ बातचीत में खुद अंबेडकरनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वह गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। उनके अचानक जिला और सीट बदलने के सियासी निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि जहूराबाद सीट से उनका कोई परिजन चुनाव मैदान में उतर सकता है। वहीं निषाद पार्टी आजमगढ़ समेत प्रदेश की कई सीटों पर अपने समाज के अधिक वोट होने का दावा कर अधिक सीटें पाने की रणनीति पर काम कर रही है। इन हालात में भाजपा जल्द ही सहयोगी दलों की सीटें तय कर सकती है ताकि चुनाव नजदीक आने पर उनकी नाराजगी बगावत में न बदले और पार्टी के सामने असहज स्थिति न पैदा हो। फिलहाल दोनों दलों के बीच चल रही खींचतान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध रखी है।