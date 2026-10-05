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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Newly appointed Congress state president Aradhana Mishra met Kharge, Rahul, and Priyanka.

यूपी: कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने खरगे, राहुल-प्रियंका से की मुलाकात

Mon, 05 Oct 2026 09:38 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 05 Oct 2026 09:38 PM IST
सार

मुलाकात में कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, गठबंधन, संगठन की मजबूती समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात भी की और नई जिम्मेदारी के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया।

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UP: Newly appointed Congress state president Aradhana Mishra met Kharge, Rahul, and Priyanka.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की।

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उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, गठबंधन, संगठन की मजबूती समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात भी की और नई जिम्मेदारी के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। वहीं, मोना ने बयान जारी कर प्रदेश सरकार को पेपर लीक, भर्तियों में देरी आदि के मुद्दे पर घेरा भी।
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उन्होंने पुलिस एसआई भर्ती, जेई भर्ती, आरओ-एआरओ भर्ती आदि की चर्चा करते हुए सरकार से सवाल किया कि भर्ती कैलेंडर समय पर क्यों नहीं चलता? पेपर लीक क्यों होते हैं? परीक्षाएं बार-बार विवादों में क्यों आती हैं? 
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चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? सरकार और भर्ती माफिया की कथित मिलीभगत ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब प्रदेश का युवा जवाब मांग रहा है।

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