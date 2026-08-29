यूपी: संगीत की पढ़ाई अब आधी फीस में, भातखंडे संस्कृति विवि की बैठक में फैसला, नए सत्र से लागू होगी सुविधा

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को फीस में बड़ी राहत दी है। सोमवार को कुलपति प्रो. मांडवी सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यपरिषद की बैठक में आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की शैक्षणिक फीस आधी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वर्तमान सत्र में यहां करीब 70 विद्यार्थी संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। नए सत्र में फीस कम होने से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

विज्ञापन