यूपी: सीतापुर में युवक की हत्या, जंगल में कुटिया बनाकर रहता था, धारदार हथियार से किया हमला

सीतापुर में संदना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर तेंदुआ गांव के पूरब जंगल में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी झपटे (47) के रूप में हुई है। उनके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है।

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