यूपी: लखनऊ में बड़ी वारदात, होमगार्ड ने पत्नी-बेटी की गला कसकर हत्या की, फिर खुद ही पुलिस को बुलाया

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार भोर पहर रविंद्र शंकर ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी श्यामदुलारी और बेटी पूजा की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

इंस्पेक्टर पीके सिंह के अनुसार, बेटी की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने पत्नी और बेटी की हत्या क्यों की। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।