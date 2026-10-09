फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dispute during liquor party in Lucknow man kills fellow painter friend

लखनऊ: शराब पार्टी के दौरान विवाद, दोस्त ने कर दी साथी पेंटर की हत्या; लोहे की रॉड, डंडे और ईंट से किए कई वार

Fri, 09 Oct 2026 01:53 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 01:53 PM IST
सार

लखनऊ में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने साथी पेंटर की हत्या कर दी।  लोहे की रॉड, डंडे और ईंट से कई वार किए। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Dispute during liquor party in Lucknow man kills fellow painter friend
मौके पर जानकारी लेती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ में कृष्णा नगर क्षेत्र के कनौसी में बृहस्पतिवार देर रात शराब पार्टी के दौरान विवाद में दोस्तों ने पेंटर सुखपाल (28) की हत्या कर दी। आरोप है कि उसके सिर पर लोहे की रॉड, डंडे और ईंट से कई वार किए गए। शुक्रवार सुबह कमरे के बाहर खून से लथपथ उसका शव मिला।

विज्ञापन


इंस्पेक्टर कृष्णा नगर पीके सिंह के मुताबिक, मृतक सुखपाल मूल रूप से हरदोई जिले के टड़ियावां क्षेत्र के बहुठा गांव का रहने वाला था। वह कनौसी में गोलू पाल के प्लॉट पर बने कमरे में किराये पर रहता था। बृहस्पतिवार रात वह पड़ोस में रहने वाले उन्नाव निवासी राजेश रावत उर्फ काली के साथ कमरे में शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विज्ञापन




आरोप है कि राजेश ने सुखपाल के सिर पर रॉड और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह शव देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed