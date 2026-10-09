अमर उजाला बिल्ड 2026: केशव मौर्य बोले- यूपी की पहचान अब जाति नहीं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं राहुल गांधी

होटल ताज में चल रहे अमर उजाला बिल्ड 2026 कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बेहतर हो रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है।

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केशव मौर्य ने कहा कि यूपी विकास का पर्याय बन चुका है। इस आयोजन में इंफ्रा को लेकर जो चर्चा हो रही है वह महत्वपूर्ण है। आज जो यहां चर्चा हो रही है उसका सीधा असर गुजरात में हुए बदलाव से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए वह अब यूपी सहित पूरे देश में हो रहे हैं।केशव मौर्य ने कहा कि यूपी की राजनीति कुछ समय पहले तक जाति और तुष्टीकरण के बीच झूल रही थी। केंद्र और राज्य की सरकार ने इस मानसिकता को बदला है। अब प्रदेश में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि यदि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया होता तो यह प्रदेश इस तरह से विकास न कर रहा होता।प्रदेश में रेल, रोड और हवाई मार्ग बेहतर होने के बाद काशी विश्वनाथ सहित पूरे प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लोगों का आना-जाना गई गुना बढ़ गया। प्रयागराज के महाकुंभ में तभी 60 करोड़ लोग आ पाए जब प्रदेश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल बन पाया।केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि सात अक्तूबर को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी व्यापक रूप से संभव है, जब योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है। हालांकि, प्रदेश में विकास को लेकर पैदा हुआ उत्साह आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है।डिप्टी सीएम के अनुसार, विकास का लक्ष्य केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमियों के लिए अवसर और स्थानीय उत्पादों के लिए बड़े बाजार तैयार करना भी है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश अपनी आर्थिक क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है।