हर छात्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है और एक साल तक छात्रवृत्ति भी रोक दी गई है। कार्रवाई की जद में आए छात्रों में 36 छात्र एमबीबीएस 2025 बैच के हैं, जबकि दो छात्र 2026 बैच के हैं। जांच में दो जूनियर छात्र भी सीनियर की रैगिंग में मदद करते पाए गए। एंटी रैगिंग कमेटी ने उन्हें भी दोषी माना है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में रैगिंग के मामले में प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 38 एमबीबीएस छात्रों को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सभी को क्लास के साथ-साथ हॉस्टल से भी बाहर कर दिया गया है।

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीनियर छात्र रात 12 से 2 बजे तक जूनियर छात्रों को परेशान करते थे। वीडियो कॉल करके उन्हें जगाया जाता था। गाने और म्यूजिक पर डांस करने को मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर गाली-गलौज और अभद्रता की जाती थी। जूनियर छात्रों से सीनियर के सामने कतार में खड़े होकर ‘प्रणाम महोदय’ और ‘प्रणाम मैडम’ कहलवाया जाता था।