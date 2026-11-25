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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गुरु नानक देव जी महाराज के 557वें प्रकाश पर्व पर मोतीनगर स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान भारत की एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव की नींव है। जब तक देश में सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहेगा, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी।गुरु नानक देव जी ने ‘एक ओंकार’ के जरिये पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ने और जाति, छुआछूत व भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हें केवल आयोजनों में याद करने के बजाय अपने आचरण में उतारने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है।योगी ने कहा कि गुरु नानक देव जी के ‘नाम जपो, कीरत करो और वंड छको’ के मंत्र में ईश्वर स्मरण, ईमानदारी से मेहनत और मिल-बांटकर खाने का संदेश है। गुरुद्वारों का लंगर इसका जीवंत उदाहरण है, जहां जाति-मजहब का भेद किए बिना सभी एक पंगत में बैठकर भोजन करते हैं। यह सामाजिक समानता और समरसता की मिसाल है।मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों साहिबजादों के बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए लखनऊ से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की पहल शुरू हुई थी। आज यह देशव्यापी आयोजन बन चुका है। उन्होंने सिख गुरुओं की देश-विदेश तक की यात्राओं और मानवता के संदेश का उल्लेख करते हुए उनकी शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा पर शुकतीर्थ, गढ़मुक्तेश्वर, तिगरी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, अयोध्या और काशी में लाखों श्रद्धालुओं के स्नान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में श्री दरबार साहिब अमृतसर के हेड ग्रंथी ज्ञानी केवल सिंह, गुरुद्वारा नाका हिंडोला के हेड ग्रंथी ज्ञानी रविंदर सिंह, हजूरी रागी भाई गुरमुख सिंह, भाई राजपुरा, भाई जगदीश सिंह, श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष डॉ. अमरजोत सिंह, मनमीत सिंह बंटी, हरमिंदर सिंह टीटू, सुरेंद्र पाल सिंह बक्शी आदि मौजूद रहे।इंदिरानगर स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन बी ब्लाॅक भूतनाथ मार्केट, विधायक आवास और सी ब्लाॅक होते हुए श्री गुरु नानक द्वार पहुंचा। यहां से वापस गुरुद्वारे पहुंचकर गुरवाणी कीर्तन और अरदास के साथ समापन हुआ। इसके बाद दूध और गुरु का लंगर वितरित किया गया, जिसे हजारों लोगों ने छका। इस दौरान अध्यक्ष हरपाल सिंह, महासचिव सुरेंद्र सिंह सहित कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने आवास के सामने श्रद्धालुओं और पंज प्यारों पर पुष्पवर्षा व माल्यार्पण कर स्वागत किया।गुरु नानक देव के बताए तीन सिद्धांत- नाम जपना, मेहनत करना और बांटकर खाना मानव जीवन का आधार हैं। मंगलवार को केंद्रीय सिंह सभा, गुरुद्वारा आलमबाग में गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। हेड ग्रंथी ज्ञानी जसकरन सिंह ने गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए संगत को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। रागी जत्था भाई अमरजीत सिंह ने गुरवाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। गुरुद्वारे के प्रधान निर्मल सिंह, जनरल सेक्रेटरी रतपाल सिंह गोल्डी और हरजीत सिंह सरला ने संगत को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के समापन पर गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह राजू, इकबाल सिंह, परमजीत सिंह, मनमोहन सिंह, चरनजीत सिंह चन्ना और त्रिलोक सिंह सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।लालबाग स्थित हरि ओम मंदिर में आठ दिवसीय गुरु नानक प्रकाश उत्सव का समापन मंगलवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। इस मौके पर असा दी वार, भजन कीर्तन और गुरुवाणी शबद कीर्तन हुआ। लंगर में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महापौर सुषमा खर्कवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। मंदिर अध्यक्ष जेपी नागपाल, विनोद पंजाबी और सुरेश छाबलानी ने उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया।गुरुपर्व पर सेवा और मानवता का संदेश देते हुए मंगलवार को डाॅ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से गोमतीनगर स्थित विपुल खंड गुरुद्वारे में रक्तदान और दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया। प्रो. डॉ. शैली महाजन के नेतृत्व में दंत चिकित्सा विभाग की टीम ने मुख कैंसर की शुरुआती पहचान, तंबाकू छोड़ने और नियमित दंत परीक्षण के प्रति जागरूक किया। आयोजन गुरुद्वारा प्रबंधन के सहयोग से हुआ।