बहराइच में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। कहा कि देश में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं, माफिया को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अब किसी भी जाति में कोई माफिया नहीं बचा है।

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दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को शहर के इंदिरा स्टेडियम में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। विज्ञापन कांग्रेस ने संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को शहर के इंदिरा स्टेडियम में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। संविधान के दुरुपयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लागू किया था और छात्र नेताओं का दमन भी किया था। विज्ञापन विज्ञापन





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अब किसी जाति में कोई माफिया नहीं बचा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की माफिया के खिलाफ जाति और धर्म से परे निष्पक्ष कार्रवाई करने संबंधी बयान पर पूर्व सांसद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई माफिया नहीं बचा है। किसी भी जाति में माफिया नहीं है। जहां माफिया है, वहां उसे कोई कहना नहीं चाहता। ओवैसी की रैली पर बोले- चुनाव तक चलता रहेगा यह सब ओवैसी की रैली को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं। कोई अपना एजेंडा जारी कर रहा है तो कोई रैली आयोजित कर रहा है। चुनाव तक यह सब चलता रहेगा।

