यूपी: लखनऊ में आईटी सिटी के लिए 300 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा एलडीए, इन गांवों की जमीन योजना में शामिल

सुशांत गोल्फ सिटी मामले में एनसीएलटी में आठ को सुनवाई

अंसल एपीआई की शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के टेकओवर मामले में एनसीएलटी में अब आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। पहले सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय थी। एलडीए के प्रयास से सुनवाई करीब एक महीने पहले कराई गई है।



करीब डेढ़ साल पहले एनसीएलटी ने अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित किया था। इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत आ गई। यहां करीब 5000 आवंटी ऐसे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मकान, प्लॉट या फ्लैट के लिए रकम जमा की, लेकिन उन्हें अब तक संपत्ति नहीं मिल सकी है।



15 सितंबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एलडीए को टाउनशिप अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव एनसीएलटी में पेश करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एलडीए ने ऑनलाइन दावा दाखिल किया। 23 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। इस बीच एक निजी कंपनी द्वारा भी टाउनशिप के टेकओवर की कोशिश किए जाने की चर्चा है। एलडीए के मुताबिक इसी वजह से मामले की जल्द सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।