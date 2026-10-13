यूपी: विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे भारतीय पहलवान, लखनऊ के साई सेंटर में शुरू हुआ कैंप; जानें अपडेट

अमन सहरावत और सुजीत कलकल से उम्मीदें

भारतीय फ्रीस्टाइल टीम के मुख्य कोच विनोद कुमार के मुताबिक, एशियाई खेलों में मिली सफलता पहलवानों को विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता अमन सहरावत और सुजीत कलकल से खास उम्मीद जताई। इसके अलावा दीपक पूनिया को भी पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।



वहीं, भारतीय ग्रीको-रोमन टीम के मुख्य कोच हरगोविंद सिंह ने कहा कि इस वर्ग के पहलवानों ने भी एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना और खाली हाथ नहीं लौटना टीम की बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने नितेश और सुनील कुमार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।



पिछले वर्ष क्रोएशिया के जाग्रेब में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम को कोई पदक नहीं मिला था। ऐसे में इस बार एशियाई खेलों की सफलता के दम पर भारतीय पहलवान पदक का सूखा खत्म करने के इरादे से मैट पर उतरेंगे।