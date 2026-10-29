यूपी: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से होंगी शुरू; पढ़िए शेड्यूल
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियां विद्यालय स्तर पर की जाएंगी। कक्षावार समय-सारिणी, परीक्षा कार्यक्रम और समाप्ति की तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। पूरा शेड्यूल जारी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को जानकारी मिल सकेगी।
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उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम, कक्षावार समय-सारिणी और परीक्षा समाप्त होने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलने के बाद पूरा विवरण जारी किया जा सकेगा।