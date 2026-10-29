यूपी: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से होंगी शुरू; पढ़िए शेड्यूल

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम, कक्षावार समय-सारिणी और परीक्षा समाप्त होने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलने के बाद पूरा विवरण जारी किया जा सकेगा।

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