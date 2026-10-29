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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Half-yearly examinations for the Basic Education Council in Uttar Pradesh will begin on November 17; check

यूपी: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से होंगी शुरू; पढ़िए शेड्यूल

Thu, 29 Oct 2026 12:17 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 29 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियां विद्यालय स्तर पर की जाएंगी। कक्षावार समय-सारिणी, परीक्षा कार्यक्रम और समाप्ति की तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। पूरा शेड्यूल जारी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को जानकारी मिल सकेगी।

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UP: Half-yearly examinations for the Basic Education Council in Uttar Pradesh will begin on November 17; check
शिक्षा निदेशालय। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम, कक्षावार समय-सारिणी और परीक्षा समाप्त होने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलने के बाद पूरा विवरण जारी किया जा सकेगा।

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