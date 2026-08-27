यूपी: प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिजली बिल में होगी करीब आठ प्रतिशत की कमी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 27 Aug 2026 07:59 PM IST
सार
Electricity system in UP: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सितंबर महीने में उपभोक्ताओं के बिल में 7.93 फीसदी की कमी होगी।
विज्ञापन
विस्तार
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओंके बिल में सितंबर माह में 7.93 फीसदी की कमी होगी। इस संबंध में पावर कार्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को करीब 604 करोड़ का फायदा होगा।
विज्ञापन
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सितंबर माह के लिए ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) में 7.93 प्रतिशत की कमी का आदेश जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन
इससे पहले जुलाई माह में उपभोक्ताओं को 4.43 प्रतिशत और अगस्त माह में 2.92 प्रतिशत की कमी मिली थी। विद्युत नियामक आयोग द्वारा एफपीपीएएस की गणना को लेकर दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि केवल संबंधित अवधि की वास्तविक विद्युत क्रय लागत एवं अनुमन्य ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही समायोजन किया जाए।
विज्ञापन