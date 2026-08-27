यूपी: शुक्रवार से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का बस में सफर फ्री, इस तरह की बसों में मिलेगी छूट

प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को शुक्रवार से रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार ने लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने भी योजना को मंजूरी दे दी है।

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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुफ्त यात्रा का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाओं को मिलेगा। यात्रा के दौरान महिला को आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके आधार पर ईटीआईएम मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा। टिकट पर बस नंबर, यात्रा शुरू करने और गंतव्य स्थान का विवरण दर्ज होगा।परिवहन निगम हर महीने मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या और उस पर होने वाले खर्च का सत्यापित विवरण तैयार करेगा। यह विवरण परिवहन विभाग को दिया जाएगा। इसके आधार पर शासन प्रतिपूर्ति की राशि सीधे परिवहन निगम को उपलब्ध कराएगा। लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी चल रही है। जल्द ये व्यवस्था भी शुरू होगी।