केजीएमयू: शुरू होंगे डीएम के दो नए कोर्स, पीजी की 29 सीटें भी बढ़ीं; इलाज के लिए तैयार होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर

जटिल चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि केजीएमयू के लेवल-वन ट्रॉमा सेंटर में प्रदेशभर से गंभीर रूप से घायल मरीज पहुंचते हैं। इन्हें सांस लेने में परेशानी, आंतरिक रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी जैसी जटिल चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत होती है।



नए पाठ्यक्रम से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। इससे समय पर उपचार और मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। कोर्स की जिम्मेदारी एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर विभाग के प्रोफेसर डॉ. जिया अरशद संभालेंगे।



वहीं, डीएम पेन मेडिसिन कोर्स के जरिये पुराने और असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि कुछ एम्स और अन्य संस्थानों में यह पाठ्यक्रम संचालित है लेकिन एनएमसी के नियामक ढांचे के तहत यह अपनी तरह का पहला कोर्स है।