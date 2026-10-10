यूपी: किसानों की खुशहाली से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था, सीएम योगी बोले- बीज से बाजार तक सुविधाएं दे रही सरकार

कृषि विकास दर 8 से बढ़कर 18 प्रतिशत होने का दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उनके अनुसार, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21 प्रतिशत है। प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।



उन्होंने कहा कि दुग्ध, गन्ना और गेहूं उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की गई। इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई है।