यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को नहीं बदलने का लिया फैसला, चुनावी तैयारी तेज
उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने चुनावी रणनीति के तहत मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को नहीं बदलने का फैसला लिया है, जिससे संगठन में असमंजस खत्म हो गया है और पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ब्लॉक व बूथ के बीच मंडल कमेटियों को प्रदेश मुख्यालय के 'कनेक्ट सेंटर' से जोड़ रही है और अगले सप्ताह तक नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी संभव है।
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कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के तहत यूपी में मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को नहीं बदलने का फैसला किया है। इससे संगठन में बदलाव को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति खत्म हुई है और पदाधिकारी फिर सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के प्रस्ताव पर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद शुक्रवार को इसकी औपचारिक घोषणा की गई।
प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद जिला और शहर अध्यक्षों को भी बदलने की चर्चा थी। इन पदाधिकारियों को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिम्मेदारी सौंपी थी। बदलाव की आशंका से पार्टी की गतिविधियां धीमी पड़ गई थीं। अब सभी अध्यक्ष चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं।
कनेक्ट सेंटर से संचालित होंगी मंडल कमेटियां
चुनाव संचालन के लिए पार्टी ब्लॉक और बूथ के बीच मंडल कमेटियां बना रही है। ज्यादातर जिलों में इनका गठन हो चुका है। ये कमेटियां प्रदेश मुख्यालय के कनेक्ट सेंटर (वाररूम) से सीधे जुड़ी रहेंगी। सेंटर के जरिये दिल्ली और लखनऊ से चुनावी दिशा-निर्देश भेजे जाएंगे और गतिविधियों की निगरानी होगी।
अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा संभव
करीब एक साल से भंग प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा अगले सप्ताह तक संभव है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने पुरानी सूची का पुनरीक्षण कर नए नाम जोड़ते हुए प्रस्ताव दोबारा शीर्ष नेतृत्व को भेजा है।