यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को नहीं बदलने का लिया फैसला, चुनावी तैयारी तेज

कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के तहत यूपी में मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को नहीं बदलने का फैसला किया है। इससे संगठन में बदलाव को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति खत्म हुई है और पदाधिकारी फिर सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के प्रस्ताव पर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद शुक्रवार को इसकी औपचारिक घोषणा की गई।

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