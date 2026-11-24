यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अब पिछड़े वर्गों, पारंपरिक कारीगरों और छोटे कारोबारियों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करेगी। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 4.5 लाख लाभार्थियों से सीधा संपर्क साधा जाएगा। मंगलवार को राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल की मौजूदगी में प्रदेशव्यापी अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई।

विज्ञापन

नरेंद्र कश्यप ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना के तहत सूचीबद्ध 4.5 लाख लाभार्थियों से संपर्क कर विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होंगे। लाभार्थियों की सूची कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। वहीं, चायवाले, पानवाले, मोची और शिल्पकार जैसे छोटे व्यवसायियों की सूची 30 नवंबर तक शक्ति केंद्र स्तर पर तैयार होगी। इनसे व्यक्तिगत संपर्क और बैठकें की जाएंगी।उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और नई पहचान दे रही है। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करा रही है। वहीं, एक जिला-एक उत्पाद योजना स्थानीय उत्पादों को प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग में मदद कर रही है।यह प्रदेशव्यापी अभियान एक से 10 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मंत्री भूपेंद्र चौधरी, धर्मवीर प्रजापति और हंसराज विश्वकर्मा भी सहयोग करेंगे।