यूपी चुनाव 2026: 17 नवंबर से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर होगी बातचीत, कांग्रेस ने मांगी इतनी सीटें

यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन में सपा-कांग्रेस का साथ लड़ना तय है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर से चर्चा होगी। अलग-अलग सूत्रों की मानें तो कांग्रेस ने यूपी में सपा से 181 से 185 सीटों की मांग की है।

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राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दोनों दलों के पक्षकार 17 नवंबर से सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में सीटों की घोषणा की जाएगी।इसके पहले, यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बयान दिया कि कांग्रेस ने उनसे 181 सीटों की मांग की है। इस संबंध में अखिलेश ने पहले दिए गए बयान में कहा है कि बात सीटों की संख्या की नहीं बल्कि जीत की है। भाजपा को चुनाव हराने की है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी।यूपी में सपा नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को मजबूत पक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी जिसमें से 37 सीटें सपा ने जीती थीं। इसके पहले, 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा 5 लोकसभा सीटें ही जीत सकी थी। 2024 के प्रदर्शन को देखकर इंडिया गठबंधन फिर से दोगुने उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।